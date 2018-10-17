СМИ: В Госдуме предложили упорядочить систему расстановки камер на дорогах

В Госдуме разработали законопроект, упорядочивающий систему расстановки камер фото- и видеофиксации на дорогах, сообщает «Парламентская газета».

Автор инициативы, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги», зампред комитета Госдумы по транспорту Сергей Бидонько заявил, что документ должны внести на следующей неделе.

По мнению депутата, технические средства фиксации нарушений, как правило, ставятся собственниками автодорог не на аварийно-опасных участках для снижения числа ДТП, а в бессистемном порядке для получения прибыли.

Как отметил Бидонько, установка камер не выполняет свою главную функцию, а их деятельность больше напоминает коммерческую.

Поправки предлагают добавить стационарные камеры в список технических средств организации дорожного движения, к которым относятся, например, светофоры и разметка.

«Таким образом, как представляется, изменения позволят зафиксировать места установки дорожных камер именно в наиболее аварийно-опасных участках дорог и не допустят их хаотичной и бессистемной расстановки», — полагает Бидонько.

Ранее СМИ сообщали, что в России предложили увеличить число камер на дорогах.