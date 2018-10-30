Кабмин выделил 5 млрд рублей на закупки машин скорой помощи и школьных автобусов

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей на закупки машин скорой помощи и школьных автобусов.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в общем размере 5 млрд рублей для дополнительной поставки в 2018 году в субъекты Российской Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства», — указано в сообщении.

Отмечается, что средства выделяются на закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тыс. школьных автобусов.

Ранее правительство направило 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке.