Кабмин выделил 5 млрд рублей на закупки машин скорой помощи и школьных автобусов

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей на закупки машин скорой помощи и школьных автобусов. 

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. 

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в общем размере 5 млрд рублей для дополнительной поставки в 2018 году в субъекты Российской Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства», — указано в сообщении.

Отмечается, что средства выделяются на закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тыс. школьных автобусов.

Ранее правительство направило 730 млн рублей на помощь заёмщикам по ипотеке.

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