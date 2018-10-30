В пострадавшие от наводнения районы Кубани отправят 500 тепловых пушек

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В пострадавшие в результате наводнения районы Краснодарского края направят более 500 тепловых пушек для просушки домов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По договорённости с администрацией Краснодарского края в районы, пострадавшие от дождевого паводка, направят свыше 500 тепловых пушек», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время спасатели используют 165 тепловых пушек, ещё 180 доставят в ближайшее время. 

В пресс-службе добавили, что к 1 ноября планируется дополнительно поставить 300 тепловых пушек. 

По данным спасательного ведомства, в 29 населённых пунктах Кубани подтоплены 2,4 тысячи жилых домов.

Ранее стало известно, что число пострадавших при наводнении в Краснодарском крае превысило 300.

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