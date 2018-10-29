В Сочи начали пускать поезда с грузами первой необходимости

В РЖД начали пропускать в Сочи поезда с грузами первой необходимости для региона.

Об этом сообщается на сайте компании.

«На направлении Горячий Ключ — Адлер началось движение грузовых поездов с продукцией для нужд региона. Первый грузовой состав с топливом для самолётов и автомобилей, мукой и продовольствием уже проследовал на станцию Адлер», — указали в РЖД.

Отмечается, что в ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае возобновили по временной схеме железнодорожное сообщение с Сочи, которое было прервано из-за наводнения.