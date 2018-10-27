Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме

В Краснодарском крае возобновили по временной схеме железнодорожное сообщение с Сочи, которое было прервано из-за наводнения. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Отмечается, что в 01:20 было открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ.

«Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, в 01:45 по участку проехал первый поезд сообщением Адлер — Москва.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. По данным МЧС, в результате наводнений пострадали 13 человек.