Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме

Короткая ссылка
В Краснодарском крае возобновили по временной схеме железнодорожное сообщение с Сочи, которое было прервано из-за наводнения. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Отмечается, что в 01:20 было открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ.

«Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, в 01:45 по участку проехал первый поезд сообщением Адлер — Москва.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. По данным МЧС, в результате наводнений пострадали 13 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить