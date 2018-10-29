В Оренбургской области планируют ликвидировать крупный полигон отходов

В Оренбургской области собираются ликвидировать крупный полигон отходов, сообщает RIA56. Он расположен в Сорочинске.

Как установила межрайонная прокуратура, полигоном с 2005 года управляет МУП «Жилкомсервис». Объект используется незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований по охране атмосферного воздуха и обращению с отходами.

Заместитель межрайонного прокурора Сорочинска Алия Адельшина заявила, что областное Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и ООО «Природа» по итогам конкурсного отбора заключили соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Таким образом, полигон ликвидируют к началу 2019 года.

Ранее URA.RU сообщало, что для решения вопроса вывоза мусора из Челябинска решено дополнительно выделить 20 млн рублей.