Для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска дополнительно выделят 20 млн рублей
- РИА Новости
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Об этом распорядился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вместе с мэром Евгением Тефтелевым он осмотрел ряд контейнерных площадок в городских районах.
«Сегодня фактически в антикризисном режиме ведётся перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города», — заявил глава региона.
По его словам, поставлена задача мобилизовать все ресурсы для закрепления положительной динамики и полного устранения проблемы.
В сентябре «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора.