Для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска дополнительно выделят 20 млн рублей

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Для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска планируется дополнительно выделить 20 млн рублей, сообщает URA.RU.
Для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска дополнительно выделят 20 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Кирилл Салимов

Об этом распорядился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вместе с мэром Евгением Тефтелевым он осмотрел ряд контейнерных площадок в городских районах.

«Сегодня фактически в антикризисном режиме ведётся перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города», — заявил глава региона.

По его словам, поставлена задача мобилизовать все ресурсы для закрепления положительной динамики и полного устранения проблемы.

В сентябре «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора.

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