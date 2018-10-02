Для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска дополнительно выделят 20 млн рублей

Для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска планируется дополнительно выделить 20 млн рублей, сообщает URA.RU.

Об этом распорядился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вместе с мэром Евгением Тефтелевым он осмотрел ряд контейнерных площадок в городских районах.

«Сегодня фактически в антикризисном режиме ведётся перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города», — заявил глава региона.

По его словам, поставлена задача мобилизовать все ресурсы для закрепления положительной динамики и полного устранения проблемы.

В сентябре «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора.