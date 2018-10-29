Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы

Росавиация после выявленных в деятельности авиакомпании «Якутия» нарушений запретила ей выполнять международные рейсы, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 5 ноября компании запрещено осуществлять полёты на международных воздушных линиях», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения действуют вплоть до устранения всех выявленных недостатков. Среди них недостоверные сведения о выполнении директив лётной годности на самолёте Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, а также неустранение в установленные сроки неисправностей в самолётах.

Ранее сообщалось, что Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта «Якутии».