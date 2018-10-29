Памфилова заплатит предложившему новое название для избирательной урны

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра» предложила придумать новое название для избирательной урны из-за негативных ассоциаций с текущим названием.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда «урна» — думают: «Прах из урны». Ассоциации не очень положительные», — приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Она предложила участникам конференции придумать новое название для урны.

Памфилова добавила, что придумавший лучшее название получит из её личных средств 77 тыс. рублей.

Ранее Памфилова призвала избирком Хакасии провести выборы так, чтобы «комар носа не подточил».