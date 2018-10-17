Памфилова призвала избирком Хакасии провести выборы так, чтобы «комар носа не подточил»
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- РИА Новости
«Избирательной комиссии Республики Хакасия, чтобы хоть как-то частично реабилитироваться в той ситуации, которая сложилась, с утроенной энергией, усилиями надо организовать выборы, чтобы они прошли так, чтобы комар носа не подточил», — цитирует Памфилову ТАСС.
Она назвала недопустимыми «метания» с судебным иском о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, который был подан, а затем отозван.
Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт 11 ноября. В них будет участвовать только один кандидат — Коновалов.