Памфилова призвала избирком Хакасии провести выборы так, чтобы «комар носа не подточил»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Хакасии тщательно подготовиться к новым выборам главы региона.

«Избирательной комиссии Республики Хакасия, чтобы хоть как-то частично реабилитироваться в той ситуации, которая сложилась, с утроенной энергией, усилиями надо организовать выборы, чтобы они прошли так, чтобы комар носа не подточил», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она назвала недопустимыми «метания» с судебным иском о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, который был подан, а затем отозван.

Второй тур выборов главы Хакасии пройдёт 11 ноября. В них будет участвовать только один кандидат — Коновалов.