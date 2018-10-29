В Петербурге арестован водитель по делу о ДТП с восемью погибшими
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«Судьёй Куйбышевского суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель грузовика Scania совершил столкновение с впереди идущим Iveco. В результате водитель последнего выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex.
Ранее водитель Scania был задержан.
Авария произошла 27 октября, погибли восемь человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.