В Петербурге арестован водитель по делу о ДТП с восемью погибшими

Суд арестовал водителя, подозреваемого в совершении ДТП с восемью погибшими в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Судьёй Куйбышевского суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania совершил столкновение с впереди идущим Iveco. В результате водитель последнего выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex.

Ранее водитель Scania был задержан.

Авария произошла 27 октября, погибли восемь человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.