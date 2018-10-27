В Петербурге завели дело из-за смертельного ДТП с минивэном

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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за смертельного ДТП с минивэном на Западном скоростном диаметре, сообщают «Невские новости».
В Петербурге завели дело из-за смертельного ДТП с минивэном
  • РИА Новости

27 октября на 36-м километре трассы 61-летний водитель грузового Iveco столкнулся с попутным грузовиком Scania под управлением 59-летнего мужчины. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом, вследствие чего произошло возгорание.

Погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Водитель Iveco госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор экс-начальнику отдела ГИБДД по делу о смертельном ДТП.

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