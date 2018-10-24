В Курганской области вынесли приговор экс-начальнику отдела ГИБДД по делу о смертельном ДТП
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- РИА Новости
29 октября 2017 года полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по трассе Екатеринбург — Курган с превышением скорости, потерял контроль над своим автомобилем и врезался в прицеп ехавшего попутно КамАЗа. Погиб пассажир Карлыкова.
Впоследствии полицейского уволили.
Суд приговорил бывшего руководителя районной Госавтоинспекции к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии-поселении. Ему также запретили управлять автомобилем в течение аналогичного срока.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области в ДТП с участием автобуса погибли два человека.