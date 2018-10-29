Минфин прокомментировал инцидент с участием сотрудника ведомства

Министерство финансов России прокомментировало сообщения о задержании сотрудника за стрельбу, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на заявление ведомства.

«Сотрудник Минфина Павел Ефимов, по имеющейся у нас информации, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями. В настоящий момент он находится дома на больничном», — сказал представитель Минфина Андрей Лавров.

Ефимову сломали нос и нанесли многочисленные ушибы в ходе бытового конфликта жителей дома, поводом для которого стало место парковки его беременной жены.

Как отметили в министерстве, сотрудник применил травматическое оружие в целях самообороны для защиты жизни и здоровья супруги от нападения трёх нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт.

«Причём первый выстрел был сделан в воздух с целью предупреждения, а второй в конечность (руку)», — уточнили в Минфине.

Ефимов обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий нападавших на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским.