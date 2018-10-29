Минфин прокомментировал инцидент с участием сотрудника ведомства
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- РИА Новости
«Сотрудник Минфина Павел Ефимов, по имеющейся у нас информации, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями. В настоящий момент он находится дома на больничном», — сказал представитель Минфина Андрей Лавров.
Ефимову сломали нос и нанесли многочисленные ушибы в ходе бытового конфликта жителей дома, поводом для которого стало место парковки его беременной жены.
Как отметили в министерстве, сотрудник применил травматическое оружие в целях самообороны для защиты жизни и здоровья супруги от нападения трёх нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт.
«Причём первый выстрел был сделан в воздух с целью предупреждения, а второй в конечность (руку)», — уточнили в Минфине.
Ефимов обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий нападавших на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».
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