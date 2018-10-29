Эксперт прокомментировал предложение ввести звание юного изобретателя в России
- РИА Новости
«В детской науке пока существуют только предметные олимпиады. Но изобретательство — это возможность мыслить нестандартно, не в рамках строго определённых заданий», — заявил эксперт.
По его словам, поэтому появилась идея создать систему поддержки детей, ввести для них наградные знаки разных степеней — юный техник, юный изобретатель и юный учёный.
Как уточнил Ищенко, разработаны такие номинации, как «Здоровье», «Транспортные средства», «Авиация», «Судостроение», «Робототехника», «Компьютерные программы».
«Есть идея давать задания на год, когда школьники вместе с руководителем прорабатывают разные идеи, приходят к какому-либо решению и представляют проект», — рассказал он.
Эксперт добавил, что начать реализовывать инициативу могут в Москве.
Ранее сообщалось об участии россиян в Международной выставке молодых изобретателей в Индонезии.