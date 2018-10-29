Эксперт прокомментировал предложение ввести звание юного изобретателя в России

Председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко в беседе с газетой «Вечерняя Москва» прокомментировал предложение ввести звание юного изобретателя в России.

«В детской науке пока существуют только предметные олимпиады. Но изобретательство — это возможность мыслить нестандартно, не в рамках строго определённых заданий», — заявил эксперт.

По его словам, поэтому появилась идея создать систему поддержки детей, ввести для них наградные знаки разных степеней — юный техник, юный изобретатель и юный учёный.

Как уточнил Ищенко, разработаны такие номинации, как «Здоровье», «Транспортные средства», «Авиация», «Судостроение», «Робототехника», «Компьютерные программы».

«Есть идея давать задания на год, когда школьники вместе с руководителем прорабатывают разные идеи, приходят к какому-либо решению и представляют проект», — рассказал он.

Эксперт добавил, что начать реализовывать инициативу могут в Москве.

Ранее сообщалось об участии россиян в Международной выставке молодых изобретателей в Индонезии.