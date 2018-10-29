На Камчатке наградили школьницу, спасшую при пожаре пятерых детей
- РИА Новости
Девочка получила благодарственное письмо за мужество и героизм, проявленные в условиях риска для жизни.
«Каждый человек по-своему ведёт себя в экстремальной ситуации. Хочу отметить, что не каждый взрослый способен в таких условиях сориентироваться и совершить подвиг», — заявил замначальника ведомства Василий Кухтинов.
Парышеву планируют представить к ведомственной медали. Соответствующие документы переданы в департамент кадровой политики.
Пожар произошёл 15 октября в одной из квартир десятиэтажного дома в Петропавловске-Камчатском, напоминает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального МЧС. Парышева спасла трёх соседских детей и двух своих братьев.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге наградили семиклассника, спасшего семью при пожаре.