На Камчатке наградили школьницу, спасшую при пожаре пятерых детей

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В Камчатском крае наградили 15-летнюю школьницу Карину Парышеву, спасшую при пожаре пятерых детей, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
На Камчатке наградили школьницу, спасшую при пожаре пятерых детей
  • РИА Новости

Девочка получила благодарственное письмо за мужество и героизм, проявленные в условиях риска для жизни.

«Каждый человек по-своему ведёт себя в экстремальной ситуации. Хочу отметить, что не каждый взрослый способен в таких условиях сориентироваться и совершить подвиг», — заявил замначальника ведомства Василий Кухтинов.

Парышеву планируют представить к ведомственной медали. Соответствующие документы переданы в департамент кадровой политики.

Пожар произошёл 15 октября в одной из квартир десятиэтажного дома в Петропавловске-Камчатском, напоминает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального МЧС. Парышева спасла трёх соседских детей и двух своих братьев.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге наградили семиклассника, спасшего семью при пожаре.

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