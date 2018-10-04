В Оренбурге наградили семиклассника, спасшего семью при пожаре

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В музейно-выставочном комплексе ГУ МЧС России по Оренбургской области прошла церемония награждения победителей фестиваля «Созвездие мужества», сообщает RIA56. Благодарности получили спасатели, пожарные и гражданские.
В Оренбурге наградили семиклассника, спасшего семью при пожаре
  • РИА Новости

В частности, отмечен поступок семиклассника Никиты Ушакова, который спас двух сестёр и больного дедушку при пожаре 5 мая 2018 года.

Школьник стал победителем регионального этапа фестиваля и получил медаль «За отвагу на пожаре».

«Не каждый человек может вот так, рискуя жизнью и здоровьем, пойти на помощь другому. Мы традиционно чествуем этих людей», — заявил начальник ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Зенов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.

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