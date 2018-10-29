Водителей в Удмуртии призвали отказаться от поездок из-за гололёда

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Водителей в Удмуртии призвали отказаться от поездок в связи с гололёдом, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
Водителей в Удмуртии призвали отказаться от поездок из-за гололёда
  • РИА Новости

Как пояснили в полиции, в республике господствует атлантический циклон, который принёс снег и дождь.

«На дорогах будут наблюдаться неблагоприятные явления, крайне опасные для автомобилистов, — накат и гололедица», — говорится в сообщении.

Автолюбителям также напомнили о необходимости заменить летнюю резину на зимнюю. Кроме того, рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию между машинами, воздержаться от обгона.

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