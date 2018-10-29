Водителей в Удмуртии призвали отказаться от поездок из-за гололёда
- РИА Новости
Как пояснили в полиции, в республике господствует атлантический циклон, который принёс снег и дождь.
«На дорогах будут наблюдаться неблагоприятные явления, крайне опасные для автомобилистов, — накат и гололедица», — говорится в сообщении.
Автолюбителям также напомнили о необходимости заменить летнюю резину на зимнюю. Кроме того, рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию между машинами, воздержаться от обгона.