Эдгард Запашный прокомментировал нападение львицы на ребёнка в цирке на Кубани

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН прокомментировал нападение львицы на ребёнка в цирке в Краснодарском крае.

«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность — прежде всего нескольких ответственных людей. Это, естественно, директора и владельца цирка (вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная), который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика», — сказал он.

По словам Запашного, дрессировщик — абсолютно неизвестный ему человек.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что в России есть пара десятков таких людей.

Ранее сообщалось, что на Кубани задержан директор цирка, где львица напала на ребёнка.