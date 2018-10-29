Эдгард Запашный прокомментировал нападение львицы на ребёнка в цирке на Кубани

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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН прокомментировал нападение львицы на ребёнка в цирке в Краснодарском крае.
Эдгард Запашный прокомментировал нападение львицы на ребёнка в цирке на Кубани
  • © пресс-служба Большого московского цирка

«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность — прежде всего нескольких ответственных людей. Это, естественно, директора и владельца цирка (вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная), который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика», — сказал он.

По словам Запашного, дрессировщик — абсолютно неизвестный ему человек.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что в России есть пара десятков таких людей.

Ранее сообщалось, что на Кубани задержан директор цирка, где львица напала на ребёнка.

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