Эдгард Запашный прокомментировал нападение львицы на ребёнка в цирке на Кубани
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«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность — прежде всего нескольких ответственных людей. Это, естественно, директора и владельца цирка (вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная), который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика», — сказал он.
По словам Запашного, дрессировщик — абсолютно неизвестный ему человек.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что в России есть пара десятков таких людей.
Ранее сообщалось, что на Кубани задержан директор цирка, где львица напала на ребёнка.