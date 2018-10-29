ЦОДД призвал автомобилистов в Москве сменить летнюю резину на зимнюю

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал водителям поменять летнюю резину на зимнюю.
ЦОДД призвал автомобилистов в Москве сменить летнюю резину на зимнюю
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе центра, заблаговременная подготовка к зиме позволит избежать очередей в шиномонтаж, передаёт ТАСС.

«Главное правило безопасной езды в межсезонье — своевременная замена резины. Если в течение недели температура опускается до 5—7 °C, значит, смело можно переобувать автомобиль», — говорится в сообщении.

В ЦОДД также рекомендуют проверить работу аккумулятора, поскольку в холодное время он может разрядиться.

Кроме того, нужно быть внимательными и аккуратными на дороге — вождение в зимний период существенно отличается от езды в тёплое время года: нужно помнить о более длинном пути торможения автомобиля, строго соблюдать скоростной режим и не допускать резких торможений и перестроений.

Ранее синоптики сообщили, что в Московском регионе температура воздуха по ночам может опускаться до -6 °C.

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