ЦОДД призвал автомобилистов в Москве сменить летнюю резину на зимнюю

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал водителям поменять летнюю резину на зимнюю.

Как заявили в пресс-службе центра, заблаговременная подготовка к зиме позволит избежать очередей в шиномонтаж, передаёт ТАСС.

«Главное правило безопасной езды в межсезонье — своевременная замена резины. Если в течение недели температура опускается до 5—7 °C, значит, смело можно переобувать автомобиль», — говорится в сообщении.

В ЦОДД также рекомендуют проверить работу аккумулятора, поскольку в холодное время он может разрядиться.

Кроме того, нужно быть внимательными и аккуратными на дороге — вождение в зимний период существенно отличается от езды в тёплое время года: нужно помнить о более длинном пути торможения автомобиля, строго соблюдать скоростной режим и не допускать резких торможений и перестроений.

Ранее синоптики сообщили, что в Московском регионе температура воздуха по ночам может опускаться до -6 °C.