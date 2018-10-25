Гидрометцентр сообщил о морозах до -6 °C на следующей неделе в Московском регионе

В Гидрометцентре России сообщили, что в Московском регионе в начале следующей недели температура воздуха по ночам будет опускаться до -6 °C.

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Отмечается, что в начале следующей недели погоду будет определять антициклон. «Прогнозируются небольшие осадки, ночами будет подмораживать до -6...-1 °C, днём будет -2...+3 °C», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Уточняется, что до конца выходных на погоду в Москве продолжат оказывать влияние циклоны, поэтому будет облачно и ветрено, пройдут осадки. Ранее сообщалось, что в Москве 25 октября ожидается до +6 °C.