Более 3 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту

По Крымскому мосту с момента открытия движения проехало более 3 млн автомобилей. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань».

«К утру понедельника, 29 октября, по новой автодороге по Крымскому мосту проехало более 3,033 млн транспортных средств в обе стороны с момента открытия движения 16 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

1 ноября в российских кинотеатрах в прокат выходит романтическая комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!». Над картиной работали режиссёр Тигран Кеосаян и оператор-постановщик Игорь Клебанов. Сценаристом выступила Маргарита Симоньян, музыку написал Сергей Трофимов.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.