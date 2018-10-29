Россиянам по ошибке списали более 5 млн автомобильных штрафов

ГИБДД не смогла вынести постановления о более 5 млн штрафов из-за технической ошибки в базе данных.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника госавтоинспекции Михаила Черникова.

«Работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода... То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — сказал Черников.

По данным газеты, за 2017 год в Москве с помощью камер было вынесено 24,6 млн штрафов, в 2016 году — 25,1 млн.

«Речь идёт примерно о 10% нарушений, которые остались неоформленными», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой 50%.

В июле также стало известно, что россиян чаще всего штрафуют за несоблюдение скоростного режима.