На Кубани чиновников заподозрили в халатности после гибели людей из-за наводнения
«Прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков признал законным возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц администрации муниципального образования Апшеронский район по статье «Халатность», — говорится в сообщении администрации.
Как отмечается, должностные лица были проинформированы о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация с 24 по 26 октября.
Сотрудники муниципалитета, по мнению следствия, допустили «преступную небрежность».
«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей», — отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить расчистку пострадавших в результате наводнения населённых пунктов Апшеронского района к вечеру 29 октября.
Из-за подтоплений на Кубани погибли по меньшей мере шесть человек, более 130 пострадали.
Отмечается, что всего к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах региона привлечено 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжёлой инженерной техники ЮВО.