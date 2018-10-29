На Кубани чиновников заподозрили в халатности после гибели людей из-за наводнения

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В отношении чиновников Апшеронского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после гибели людей в результате наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков признал законным возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц администрации муниципального образования Апшеронский район по статье «Халатность», — говорится в сообщении администрации.

Как отмечается, должностные лица были проинформированы о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация с 24 по 26 октября. 

Сотрудники муниципалитета, по мнению следствия, допустили «преступную небрежность».

«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить расчистку пострадавших в результате наводнения населённых пунктов Апшеронского района к вечеру 29 октября.

Из-за подтоплений на Кубани погибли по меньшей мере шесть человек, более 130 пострадали.

Отмечается, что всего к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах региона привлечено 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжёлой инженерной техники ЮВО.

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