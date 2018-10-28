В Москве сотни человек приняли участие в молитве по погибшим в Питтсбурге

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В московской синагоге в Марьиной Роще несколько сотен человек приняли участие в поминальной молитве по погибшим в результате стрельбы в Питтсбурге. Об этом сообщает Интерфакс.

В числе участников молитвы были также представители посольства Израиля в Москве. 

«Мы собрались сегодня, чтобы выразить нашим братьям солидарность. Их дом — это наш дом. Мы сегодня скорбим вместе со всеми евреями Америки», — заявил главный раввин России Берл Лазар.

Собравшиеся также зажгли свечи в память о погибших.

Ранее посольство России выразило соболезнования из-за стрельбы в Питтсбурге.

27 октября мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 11 человек. Стрелявшего задержали.

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