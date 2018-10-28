В Москве сотни человек приняли участие в молитве по погибшим в Питтсбурге
В числе участников молитвы были также представители посольства Израиля в Москве.
«Мы собрались сегодня, чтобы выразить нашим братьям солидарность. Их дом — это наш дом. Мы сегодня скорбим вместе со всеми евреями Америки», — заявил главный раввин России Берл Лазар.
Собравшиеся также зажгли свечи в память о погибших.
Ранее посольство России выразило соболезнования из-за стрельбы в Питтсбурге.
27 октября мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги в Питтсбурге, в результате чего погибли 11 человек. Стрелявшего задержали.