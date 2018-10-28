Десантников ЮВО привлекли к работам по ликвидации ЧС в Краснодарском крае

Подразделения соединения ВДВ, дислоцированного в Новороссийске, подключились к работам по ликвидации последствий паводка в Туапсинском районе Краснодарского края.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

«Сегодня 80 десантников приступили к работам по ликвидации последствий паводка в населённом пункте Индюк и на одноимённой железнодорожной станции в Туапсинском районе», — отметил он.

Отмечается, что всего к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах региона привлечено 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжёлой инженерной техники ЮВО.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить расчистку пострадавших в результате наводнения населённых пунктов Апшеронского района к вечеру 29 октября.