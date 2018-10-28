МЧС предупредило о понижении температуры до -13 °С в Ленобласти

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Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупредило, что в Ленинградской области в ближайшие сутки ожидается понижение температуры ночью до -13 °С.
МЧС предупредило о понижении температуры до -13 °С в Ленобласти
  • РИА Новости

«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица, местами сильная. Местами понижение ночных температур до -13 °С», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что повышается вероятность аварий на дорогах Ленобласти и происшествий, связанных с переохлаждением.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.

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