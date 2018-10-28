МЧС предупредило о понижении температуры до -13 °С в Ленобласти
- РИА Новости
«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица, местами сильная. Местами понижение ночных температур до -13 °С», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что повышается вероятность аварий на дорогах Ленобласти и происшествий, связанных с переохлаждением.
Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.