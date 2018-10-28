МЧС предупредило о понижении температуры до -13 °С в Ленобласти

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупредило, что в Ленинградской области в ближайшие сутки ожидается понижение температуры ночью до -13 °С.

РИА Новости

«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица, местами сильная. Местами понижение ночных температур до -13 °С», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС. Отмечается, что повышается вероятность аварий на дорогах Ленобласти и происшествий, связанных с переохлаждением. Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.