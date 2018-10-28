Роспотребнадзор не выявил вспышки заболеваний в подтопленных районах Кубани

Специалисты Роспотребнадзора не выявили признаков инфекционных заболеваний в подтопленных районах Краснодарского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления ведомства.

«По данным ежедневного мониторинга за уровнем инфекционной заболеваемости населения подтопленных территорий, на 07:00 28 октября 2018 года случаев подозрения на инфекционные заболевания среди жителей подтопленных территорий не зарегистрировано», — проинформировали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что местным жителям и рабочим в целях профилактики делают прививки против вирусного гепатита А, дизентерии Зонне и брюшного тифа.

В Роспотребнадзоре добавили, что прививки были сделаны почти двум тысячам человек. Вакцинация продолжается.

Ранее стало известно, что при наводнении на Кубани погибли шесть человек и 138 пострадали.