Лётчики Балтийского флота на учениях уничтожили субмарину противника

Экипажи палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ Балтийского флота в рамках учений уничтожили субмарину условного противника. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение штаба Балтийского флота.

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Отмечается, что по сценарию учений в районе морских путей находилась подводная лодка условного противника, которая якобы планировала нарушить морские коммуникации Балтийского флота. «После обнаружения и определения координат подводной лодки лётчики условно уничтожили подводную цель при помощи авиационных бомб», — проинформировали в пресс-службе флота. Ранее стало известно, что группа кораблей Балтфлота отправилась в поход в Северную Атлантику.