Лётчики Балтийского флота на учениях уничтожили субмарину противника
- @mod_russia
Отмечается, что по сценарию учений в районе морских путей находилась подводная лодка условного противника, которая якобы планировала нарушить морские коммуникации Балтийского флота.
«После обнаружения и определения координат подводной лодки лётчики условно уничтожили подводную цель при помощи авиационных бомб», — проинформировали в пресс-службе флота.
Ранее стало известно, что группа кораблей Балтфлота отправилась в поход в Северную Атлантику.