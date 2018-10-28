МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра до 17 м/с 28 октября, в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением в течение дня и вечером 28 октября в Москве ожидается ветер с порывами до 12—17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве и области продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 29 октября.

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