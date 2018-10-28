В Москве и области продлён «жёлтый» уровень погодной опасности на 29 октября
В Москве и регионах продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра на понедельник, 29 октября.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в тексте.
Ранее «Газета.Ru» передавала, что в Москве 28 октября ожидается до +6 °С.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: