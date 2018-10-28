В Москве 28 октября ожидается до +6 °C

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В Москве в воскресенье, 28 октября, ожидается до +6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +4...+6 °С.

Днём ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки.

Ветер юго-западный, северный, 5—10 м/c, местами порывы до 17 м/c.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности на воскресенье, 28 октября, в Москве и Московской области из-за ветра.

Также Inforeactor передавал, что в Оренбургской области объявили штормовое предупреждение на 28 октября.

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