В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение на 28 октября

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В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 28 октября, сообщает Inforeactor.
В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение на 28 октября
  • РИА Новости

По информации МЧС, в течение суток ожидаются туман, порывы ветра до 23 м/с.

При ухудшении погодных условий рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, не прятаться от ветра около стен домов и на остановках общественного транспорта.

Также стало известно, что в Татарстане прогнозируется сильный южный и юго-западный ветер, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное МЧС.

Порывы могут достигать скорости 15—20 м/с.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра в Москве.

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