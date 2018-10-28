Минобороны разместит комплексы РЭБ в 13 воинских частях России

Министерство обороны России намерено разместить комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в 13 воинских частях, включая находящуюся в Калининградской области. На их монтаж объявлен тендер.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте государственных закупок.

Отмечается, что в перечень входят доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭБ «Самарканд» к системе передачи данных Минобороны.

Начальная стоимость контракта составляет 61 млн рублей. Комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года.

Как сообщает РИА Новости, воинские части, где будут выполняться работы, расположены в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии.

Ранее СМИ сообщили, что Россия провела испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи потенциального противника.