Минобороны разместит комплексы РЭБ в 13 воинских частях России
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- РИА Новости
Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте государственных закупок.
Отмечается, что в перечень входят доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭБ «Самарканд» к системе передачи данных Минобороны.
Начальная стоимость контракта составляет 61 млн рублей. Комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года.
Как сообщает РИА Новости, воинские части, где будут выполняться работы, расположены в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии.
Ранее СМИ сообщили, что Россия провела испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи потенциального противника.