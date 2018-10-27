СМИ: В России провели испытания по подавлению спутников связи

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Россия провела испытания систем, которые смогут выводить из строя спутники связи потенциального противника, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
СМИ: В России провели испытания по подавлению спутников связи
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«Комплекс «Тирада-2С» уже проходил испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», — рассказали агентству.

Отмечается, что системы будут работать под управлением специалистов-операторов.

Агентство уточняет, что работа над проектом «Тирада-2» была начата в 2001 году. Тогда подчёркивалось, что система сможет с земли выводить из строя спутники связи с помощью радиоэлектронного подавления.

Ранее сообщалось, что в России создадут новые комплексы подавления ракет.

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