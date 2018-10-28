Врио главы Хакасии может принять участие в выборах главы региона
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления пресс-службы и информации главы региона Елену Пересторонину.
«Михаил Владимирович говорит о том, что 11 ноября в Хакасии пройдут законные выборы на должность главы республики, и если кандидат не наберёт достаточного количества голосов и будут объявлены новые выборы, то он с удовольствием примет участие в данных выборах», — рассказала она.
Ранее стало известно, что второй тур губернаторских выборов в Хакасии пройдёт в воскресенье, 11 ноября.
В них примет участие лишь один кандидат — представитель КПРФ Валентин Коновалов.
Все остальные кандидаты отказались от участия в голосовании.