Врио главы Хакасии может принять участие в выборах главы региона

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Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев готов принять участие в выборах после 11 ноября, если жители республики не смогут избрать нового губернатора региона.
Врио главы Хакасии может принять участие в выборах главы региона
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления пресс-службы и информации главы региона Елену Пересторонину.

«Михаил Владимирович говорит о том, что 11 ноября в Хакасии пройдут законные выборы на должность главы республики, и если кандидат не наберёт достаточного количества голосов и будут объявлены новые выборы, то он с удовольствием примет участие в данных выборах», — рассказала она.

Ранее стало известно, что второй тур губернаторских выборов в Хакасии пройдёт в воскресенье, 11 ноября.

В них примет участие лишь один кандидат — представитель КПРФ Валентин Коновалов.

Все остальные кандидаты отказались от участия в голосовании.

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