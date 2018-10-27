В Удмуртии вынесли приговор 12 членам ОПГ по делу о сбыте наркотиков

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В Удмуртии вынесли приговор 12 членам организованной преступной группировки по делу о сбыте наркотиков, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона.
В Удмуртии вынесли приговор 12 членам ОПГ по делу о сбыте наркотиков
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как установлено, с августа 2016 года по апрель 2017 года участники ОПГ под руководством неустановленных лиц сбывали наркотические препараты через интернет в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове.

Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от трёх лет одного месяца до пяти лет восьми месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков.

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