В Удмуртии вынесли приговор 12 членам ОПГ по делу о сбыте наркотиков
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- РИА Новости
Как установлено, с августа 2016 года по апрель 2017 года участники ОПГ под руководством неустановленных лиц сбывали наркотические препараты через интернет в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове.
Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от трёх лет одного месяца до пяти лет восьми месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Вердикт в законную силу пока не вступил.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков.