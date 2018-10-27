Петербург примет участие в Большом этнографическом диктанте 2 ноября

Санкт-Петербург примет участие в акции «Большой этнографический диктант» в пятницу, 2 ноября, сообщают «Невские новости».

Площадки — СПбГУ, Институт культурных программ, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, городские библиотеки и училища.

Всероссийская акция состоится в третий раз. В 2017 году свои знания в этнографии проверили 367 тыс. человек в России и за рубежом.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что региональный этнографический диктант впервые пройдёт по всему Хабаровскому краю.