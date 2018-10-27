В Севастополе перезахоронили останки семерых погибших в Великую Отечественную войну
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- РИА Новости
«Сегодня мы предаём земле тела наших героев со всеми воинскими почестями. Я хочу выразить большую благодарность поисковикам», — заявил вице-губернатор Владимир Базаров.
Личности бойцов удалось установить благодаря сотрудникам военного следственного отдела СК России, а также сотрудникам регионального отделения Российского военно-исторического общества Севастополя, Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг».
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что останки принадлежат семи бойцам 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса.