В Севастополе перезахоронили останки семерых погибших в Великую Отечественную войну

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На Мемориальном воинском кладбище в посёлке Дергачи перезахоронили останки семерых бойцов, погибших в мае 1944 года в боях за Севастополь. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
В Севастополе перезахоронили останки семерых погибших в Великую Отечественную войну
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Сегодня мы предаём земле тела наших героев со всеми воинскими почестями. Я хочу выразить большую благодарность поисковикам», — заявил вице-губернатор Владимир Базаров.

Личности бойцов удалось установить благодаря сотрудникам военного следственного отдела СК России, а также сотрудникам регионального отделения Российского военно-исторического общества Севастополя, Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что останки принадлежат семи бойцам 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса.

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