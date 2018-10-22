В Севастополе 26 октября перезахоронят останки семерых красноармейцев

На воинском мемориальном кладбище посёлка Дергачи 26 октября перезахоронят останки семерых красноармейцев, погибших весной 1944 года.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«После проведения экспертизы было установлено, что останки принадлежат семи бойцам 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса, которые погибли при освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны и были захоронены на территории Херсонесского аэродрома», — заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Траурное мероприятие посетят родственники погибших бойцов из Курской области, а также представители командования флота, соединений и частей ЧФ, жители и гости города.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Ростовской области перезахоронили останки 27 погибших во время Великой Отечественной войны.