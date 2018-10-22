В Севастополе 26 октября перезахоронят останки семерых красноармейцев

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На воинском мемориальном кладбище посёлка Дергачи 26 октября перезахоронят останки семерых красноармейцев, погибших весной 1944 года.
В Севастополе 26 октября перезахоронят останки семерых красноармейцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«После проведения экспертизы было установлено, что останки принадлежат семи бойцам 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса, которые погибли при освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны и были захоронены на территории Херсонесского аэродрома», — заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Траурное мероприятие посетят родственники погибших бойцов из Курской области, а также представители командования флота, соединений и частей ЧФ, жители и гости города.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Ростовской области перезахоронили останки 27 погибших во время Великой Отечественной войны.

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