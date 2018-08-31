В Ростовской области перезахоронили останки 27 погибших во время Великой Отечественной войны

В Ростовской области перезахоронили останки 27 бойцов Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Церемонию провели со всеми почестями, в том числе с оружейными залпами. Также присутствовал военный оркестр.

Погибшие долгое время считались пропавшими без вести. Родные почти ничего не знали об их судьбе.

В частности, так произошло с семьёй Анатолия Прокопенко, чей дядя Михаил Радченко погиб в 1943 году.

Обстоятельства удалось установить только теперь, когда поисковики обнаружили безымянную братскую могилу.

Ранее сообщалось, что в Тверской области захоронили останки 310 погибших во время Великой Отечественной войны.