В Ростовской области перезахоронили останки 27 погибших во время Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Церемонию провели со всеми почестями, в том числе с оружейными залпами. Также присутствовал военный оркестр.
Погибшие долгое время считались пропавшими без вести. Родные почти ничего не знали об их судьбе.
В частности, так произошло с семьёй Анатолия Прокопенко, чей дядя Михаил Радченко погиб в 1943 году.
Обстоятельства удалось установить только теперь, когда поисковики обнаружили безымянную братскую могилу.
Ранее сообщалось, что в Тверской области захоронили останки 310 погибших во время Великой Отечественной войны.