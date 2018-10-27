В Воронежской области начали проверку из-за отравления в школе
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- РИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Заболотовка.
По данным следователей, в больницу по месту жительства обратились семь детей и один преподаватель. Госпитализация не понадобилась. Информация о более чем 100 пострадавших не подтвердилась.
Предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция».
Следователи изымают документацию в учебном заведении, опрашивают руководство и сотрудников. Также приняты объяснения от представителей управления Роспотребнадзора по региону.
«В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Ранее Nation News сообщал, что в Ставропольском крае пятеро школьников госпитализированы после отравления лекарствами.