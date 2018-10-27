Более 700 волонтёров оказывают поддержку пострадавшим в наводнении на Кубани
- © Николай Хижняк
- РИА Новости
«Добровольцы участвуют в разгрузке и выдаче гуманитарной помощи, уборке ила и мусора, раздаче воды и продуктовых наборов», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в число добровольцев вошли студенты профессиональных образовательных организаций, работники сферы образования, члены молодёжных общественных объединений и студенческих отрядов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.