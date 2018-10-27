Более 700 волонтёров оказывают поддержку пострадавшим в наводнении на Кубани

Более 700 кубанских волонтёров оказывают поддержку пострадавшим из-за наводнения в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Добровольцы участвуют в разгрузке и выдаче гуманитарной помощи, уборке ила и мусора, раздаче воды и продуктовых наборов», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в число добровольцев вошли студенты профессиональных образовательных организаций, работники сферы образования, члены молодёжных общественных объединений и студенческих отрядов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в Краснодарском крае.