ВКС России: доля современных машин в армейской авиации превысила 80%

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Доля современных машин в распоряжении армейской авиации превысила 80%. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами, замглавкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин.
ВКС России: доля современных машин в армейской авиации превысила 80%
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«Современная армейская авиация — это важнейшая составляющая боевого потенциала военно-воздушных сил. Её боевой состав за последние пять лет увеличился на четверть. Доля современных образцов авиатехники превысила 80%. Это самый продвинутый род авиации в плане оснащённости и состояния авиапарка», — цитирует ТАСС Юдина.

Среди образцов, которые поступают на вооружение, генерал-лейтенант отметил боевые вертолёты Ка-52, Ми-35М и Ми-28Н, транспортные Ми-26 и многоцелевые вертолёты типа Ми-8.

Юдин добавил, что с момента своего создания Армейская авиация «из вспомогательной превратилась в грозное оружие, способное кардинально менять расстановку сил на поле боя».

Ранее сообщалось, что в холдинге «Вертолёты России» к 2020 году намерены завершить опытно-конструкторские работы по модернизации вертолёта Ми-171Ш.

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