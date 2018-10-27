ВКС России: доля современных машин в армейской авиации превысила 80%
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«Современная армейская авиация — это важнейшая составляющая боевого потенциала военно-воздушных сил. Её боевой состав за последние пять лет увеличился на четверть. Доля современных образцов авиатехники превысила 80%. Это самый продвинутый род авиации в плане оснащённости и состояния авиапарка», — цитирует ТАСС Юдина.
Среди образцов, которые поступают на вооружение, генерал-лейтенант отметил боевые вертолёты Ка-52, Ми-35М и Ми-28Н, транспортные Ми-26 и многоцелевые вертолёты типа Ми-8.
Юдин добавил, что с момента своего создания Армейская авиация «из вспомогательной превратилась в грозное оружие, способное кардинально менять расстановку сил на поле боя».
Ранее сообщалось, что в холдинге «Вертолёты России» к 2020 году намерены завершить опытно-конструкторские работы по модернизации вертолёта Ми-171Ш.