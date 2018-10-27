В ОНФ предложили законодательно признать батарейки и градусники опасными отходами

Короткая ссылка
Марина Тищенко
Общероссийский народный фронт предлагает правительству законодательно ввести понятие «опасные коммунальные отходы». Кроме того, общественники просят оснастить все контейнерные площадки в России инфраструктурой для сбора таких отходов.
В ОНФ предложили законодательно признать батарейки и градусники опасными отходами
  • РИА Новости

Соответствующие тезисы были направлены для включения в национальный проект «Экология», рассказали RT в пресс-службе движения.

К опасным коммунальным отходам ОНФ предлагает отнести градусники, батарейки, ртутные и энергосберегающие лампы.

По данным опроса ОНФ, более 95% граждан даже не знают о том, что перегоревшие энергосберегающие лампы и батарейки необходимо утилизировать раздельно.

Общественники считают, что в настоящее время население не имеет представления о том, как правильно утилизировать такой мусор, поэтому предложенные меры позволят создать эффективно работающую систему раздельного сбора отходов.

Поправки предлагают внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что это обяжет муниципальные власти и региональных операторов оснащать все контейнерные площадки инфраструктурой для сбора опасных коммунальных отходов, а федеральный оператор по обращению с опасными отходами сможет отправлять такие отходы на утилизацию.

«Важно, чтобы за обращение с такими отходами был установлен жёсткий федеральный контроль. Результаты  нашего мониторинга показывают, что значительная часть организаций, принимающих опасные отходы на местном и региональном уровне, не имеют необходимых мощностей для их переработки — они просто свозят всё на свалки», — сказал он.

По его словам, подобных объектов насчитывается уже около тысячи. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить