Составлен рейтинг мегаполисов по эффективности ликвидации городских свалок

Эксперты Общероссийского народного фронта представили рейтинг российских городов-миллионников по количеству выявленных и устранённых свалок, расположенных в черте населённых пунктов (есть в распоряжении RT).

Он основывается на данных «Интерактивной карты свалок» ОНФ. На ресурс поступило более 22,5 тыс. обращений, которые были проверены общественниками.

Лучше всего ситуация обстоит в Казани, где было решено 290 проблем из 337, о которых сообщили граждане. На втором месте — Новосибирск с 64 убранными свалками из 85.

В середине рейтинга оказались Воронеж, Пермь, Красноярск, Москва, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Уфа, Волгоград, Самара, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В этих городах ликвидировано от 30 до 70% выявленных свалок, отмечают общественники.

В Екатеринбурге и Челябинске, по словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, сложилась критическая ситуация.

«В Челябинске мы обработали уже 493 заявки от граждан, при этом добиться положительного решения нам удалось лишь по 39 свалкам. Это менее 10% от всех поступивших проблем, учитывая, что количество жалоб в этом городе сравнимо со всеми обращениями жителей Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятыми. В столице же Свердловской области городские власти и вовсе не хотят работать с обращениями граждан. Из обнаруженных 67 свалок было ликвидировано лишь четыре», — заявили он.

Результаты рейтинга будут в скором времени направлены в Минприроды.

