В ОНФ рассказали о проблемах жителей аварийных домов

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Марина Тищенко
Мониторинг Общероссийского народного фронта показал, что жители аварийных домов, курируемых управляющими организациями, оценили качество своего жилья как плохое и очень плохое (в 85% случаев).
В ОНФ рассказали о проблемах жителей аварийных домов
  • РИА Новости

Активисты движения посетили более 200 аварийных зданий в 48 регионах России.

Чаще всего (в 86% случаев) жильцам таких домов приходится сталкиваться с некачественной уборкой на лестничной площадке и во дворе.

Кроме того, жителей 41% аварийных домов беспокоит проблема вывоза мусора. В ряде домов управляющие компании не предусмотрели мусорные контейнеры. В результате люди вынуждены выбрасывать мусор в баки соседних дворов, объёмов которых не хватает, утверждают в ОНФ.

82% опрошенных жалуются на отсутствие текущего ремонта в аварийных домах. Во время проверок больше всего жалоб поступало на осыпание штукатурки со стен и потолков подъездов. Также жителей беспокоит состояние окон: часто они выбиты или заколочены.

Результаты мониторинга ОНФ направил органам власти на местах. Полный список проблемного аварийного жилья с некачественным обслуживанием управляющими компаниями эксперты направят главному государственному жилищному инспектору России.

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