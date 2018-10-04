В ОНФ рассказали о проблемах жителей аварийных домов
- РИА Новости
Активисты движения посетили более 200 аварийных зданий в 48 регионах России.
Чаще всего (в 86% случаев) жильцам таких домов приходится сталкиваться с некачественной уборкой на лестничной площадке и во дворе.
Кроме того, жителей 41% аварийных домов беспокоит проблема вывоза мусора. В ряде домов управляющие компании не предусмотрели мусорные контейнеры. В результате люди вынуждены выбрасывать мусор в баки соседних дворов, объёмов которых не хватает, утверждают в ОНФ.
82% опрошенных жалуются на отсутствие текущего ремонта в аварийных домах. Во время проверок больше всего жалоб поступало на осыпание штукатурки со стен и потолков подъездов. Также жителей беспокоит состояние окон: часто они выбиты или заколочены.
Результаты мониторинга ОНФ направил органам власти на местах. Полный список проблемного аварийного жилья с некачественным обслуживанием управляющими компаниями эксперты направят главному государственному жилищному инспектору России.