На Кубани восстановили движение по федеральной трассе Джубга — Сочи

❗Транспортное сообщение по ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе А-147 Джубга-Сочи восстановлено. Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд. pic.twitter.com/cemaYZV9lh