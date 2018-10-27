На Кубани восстановили движение по федеральной трассе Джубга — Сочи
«Транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи восстановлено», — написал он.
По его словам, работы велись в круглосуточном режиме, поэтому мост был открыт «досрочно, за считанные часы».
❗Транспортное сообщение по ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе А-147 Джубга-Сочи восстановлено. Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд. pic.twitter.com/cemaYZV9lh— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 27 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что автомобильное сообщение на федеральной трассе Джубга — Сочи было прервано из-за повреждения участка моста.