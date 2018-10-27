На Кубани восстановили движение по федеральной трассе Джубга — Сочи

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В Краснодарском крае восстановили транспортное сообщение по федеральной трассе Джубга — Сочи. Об этом в своём Twitter написал глава региона Вениамин Кондратьев.

«Транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи восстановлено», — написал он. 

По его словам, работы велись в круглосуточном режиме, поэтому мост был открыт «досрочно, за считанные часы».

Ранее сообщалось, что автомобильное сообщение на федеральной трассе Джубга — Сочи было прервано из-за повреждения участка моста.

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