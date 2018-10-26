Пострадавшая от мужа жительница Серпухова рассказала о заседании суда

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Пострадавшая от мужа жительница Серпухова Маргарита Грачёва в беседе с m24 рассказала о заседании суда.
Пострадавшая от мужа жительница Серпухова рассказала о заседании суда
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«До последнего не хотела идти на заседание, ну и когда уже там была, тоже не хотела. Но я понимаю объективно, что мне это надо уже завершить, и я хочу поскорее, чтобы был уже срок наказания», — заявила она.

По словам Грачёвой, она не видит со стороны мужа раскаяния, он ни разу не попросил прощения.

«А вопросы были какие-то мелкие, с подковыркой, — видно, что человек не осознал свою вину», — добавила она.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дмитрий Грачёв обвиняется в похищении, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

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