В Подмосковье следователи передали в суд дело против мужчины, отрубившего жене кисти рук

В Московской области следователи передали в суд уголовное дело против жителя Серпухова Дмитрия Грачёва, который из ревности отрубил жене кисти рук.

Об этом сообщает Пятый канал.

Грачёв обвиняется в похищении, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, в отношении участкового уполномоченного расследуется уголовное дело по факту халатности. Как уточнили в СУ СК России по региону, полицейский нарушил конституционное право Маргариты Грачёвой на защиту от преступных посягательств, что повлияло на формирование у её супруга чувства безнаказанности.

Ранее суд принял решение о лишении Грачёва родительских прав.

Также телеканал «360» сообщал о реабилитации Маргариты Грачёвой.