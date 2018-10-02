В Подмосковье следователи передали в суд дело против мужчины, отрубившего жене кисти рук
- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал.
Грачёв обвиняется в похищении, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.
Кроме того, в отношении участкового уполномоченного расследуется уголовное дело по факту халатности. Как уточнили в СУ СК России по региону, полицейский нарушил конституционное право Маргариты Грачёвой на защиту от преступных посягательств, что повлияло на формирование у её супруга чувства безнаказанности.
Ранее суд принял решение о лишении Грачёва родительских прав.
Также телеканал «360» сообщал о реабилитации Маргариты Грачёвой.