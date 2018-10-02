В Подмосковье следователи передали в суд дело против мужчины, отрубившего жене кисти рук

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В Московской области следователи передали в суд уголовное дело против жителя Серпухова Дмитрия Грачёва, который из ревности отрубил жене кисти рук.
В Подмосковье следователи передали в суд дело против мужчины, отрубившего жене кисти рук
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

Грачёв обвиняется в похищении, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, в отношении участкового уполномоченного расследуется уголовное дело по факту халатности. Как уточнили в СУ СК России по региону, полицейский нарушил конституционное право Маргариты Грачёвой на защиту от преступных посягательств, что повлияло на формирование у её супруга чувства безнаказанности.

Ранее суд принял решение о лишении Грачёва родительских прав.

Также телеканал «360» сообщал о реабилитации Маргариты Грачёвой.

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